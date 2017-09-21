В Стамбуле две банды устроили перестрелку перед зданием суда

В турецком Стамбуле враждующие банды устроили перестрелку в здании суда. Об этом сообщает Hurriyet.

По последним данным, один человек ранен, его доставили в больницу. Еще пятеро задержаны. Полиция ведет розыск остальных участников перестрелки.

Как сообщили правоохранительные органы, конфликт произошел между двумя враждующими группировками в ходе судебного процесса над их членами. В январе 2016 года банды устроили перестрелку в одном из игорных салонов, в которой погибли три человека. Полиция устроила облаву, арестовав членов обеих группировок. Им были предъявлены обвинения в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия. На 21 сентября 2017 года было намечено первое заседание суда по этому делу.

Однако перед самым началом процесса на площади перед зданием, где заседали судьи, раздались выстрелы. Началась паника. Полиции удалось задержать нескольких участников перестрелки, однако многим удалось бежать. По словам очевидцев, уже во время бегства они вели друг по другу огонь.