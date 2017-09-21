В Симферополе комиссия отобрала двух претендентов на должность главы города

Во второй тур конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя прошли глава комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь Лукашев и генеральный директор «Крымской информационной компании» Максим Николаенко. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает «Крыминформ».

«Состоялось индивидуальное собеседование со всеми кандидатами. Уверен, что все предложения и перспективные идеи найдут свое место в конкретных делах городских властей, а многим [кандидатам] будут предложены варианты сотрудничества», — объявил председатель конкурсной комиссии, вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко. По его словам, по результатам конкурса Лукашев получил 80 баллов, Николаенко — 69 баллов.

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22 сентября состоится сессия городского совета Симферополя, на которой депутатам предстоит выбрать одного из двух утвержденных комиссией кандидатов.

31 августа депутаты городского совета досрочно прекратили полномочия главы администрации крымской столицы Геннадия Бахарева и назначили конкурс на замещение этой должности на 21 сентября. В состав конкурсной комиссии вошли вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, а также заместитель председателя городского совета Елена Шапилова.

Как подчеркнул глава Крыма Сергея Аксенов, возглавить администрацию Симферополя должен человек, желающий изменить город.

