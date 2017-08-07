В Симферополе в третий раз объявят тендер на ликвидацию стихийных свалок

Администрация Симферополя в третий раз объявит тендер, чтобы определить подрядчика работ по ликвидации стихийных свалок. Об этом сообщил первый замглавы мэрии Александр Овдиенко, передает в понедельник, 7 августа, «Крыминформ».

Как отмечает ресурс, электронный аукцион на этот вид работы объявлялся уже дважды, в последний раз — в конце июля. «Не заявляются исполнители, хотя достаточно серьезная сумма, один миллион рублей, для этих видов работ, но мы будем объявлять тендер, пока не найдется подрядчик», — заявил Овдиенко.

Он подчеркнул, что мэрия проанализирует причины, по которым предприятия не подают заявки для участия в тендере. «Если не заявляется подрядчик, это не значит, что мы не убираем. Мы убираем силами нашего муниципального предприятия "Экоград", просто путем проведения торгов мы планировали привлечь к ликвидации свалок дополнительные силы», — добавил чиновник.

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В мае глава Крыма Сергей Аксенов взял на себя ответственность за акцию общественников — перевоз мусора со свалок к домам и кабинетам чиновников, отвечающих за уборку, — и был оштрафован. Во время выездного заседания правительства республики он заявил: «Со штрафом согласен».

Ранее в том же месяце сообщалось, что жители Симферополя жалуются на нашествие ежей, которые ведут себя крайне агрессивно. Специалисты связали рост популяции данных животных с большим количеством мусорных свалок на территории города.

По информации Министерства природы и экологии Крыма, незаконные свалки в республике на конец 2016 года занимали более 65 гектаров. По словам главы ведомства Геннадия Нараева, в республике накопилось более 60 миллионов кубометров мусора. Примерно две трети свалок находились возле столицы региона — Симферополя.

