Уволен по собственному желанию

В четверг, 6 июля, глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов заявил о ряде резонансных кадровых решений, которые будут приняты 7 июля на внеочередной сессии Госсовета РК. Своих постов лишатся три министра регионального правительства, мэр Ялты и один из вице-премьеров. С чем связаны очередные громкие перестановки в Крыму, разбиралась «Лента.ру».

Курс на обновление

Такой серии отставок в Крыму не было давно. Свои посты покидают министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, руководитель министерства ЖКХ Сергей Карпов, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина, отвечавший за ЖКХ вице-премьер Борис Зимин, мэр Ялты Андрей Ростенко и мэр Судака Владимир Серов (он уходит на место Зимина). Аксенов объяснил свое решение необходимостью обновления кадров. Но не только.

Нарекания к Минкурортов у главы региона появились давно. В частности, его возмутило, что во многих курортных районах пляжи не были готовы к сезону. Что такое туризм для Крыма — объяснять не нужно. «Вопрос не в претензиях к Сергею Валентиновичу (Стрельбицкому) — он человек абсолютно нормальный, вменяемый. Я к нему сам хорошо отношусь, но ему не хватило жесткости. К сожалению, без того чтобы иметь определенные черты характера, связанные с возможностью заставить и научить своих подчиненных работать, добиться результата невозможно. Вы поймите, я не могу сам обходить пляжи и смотреть, как уборка делается, таблички вывешены. Каждый должен заниматься своей работой», — пояснил журналистам Аксенов после принятого решения. Стрельбицкого сменит на посту Вадим Волченко — директор крымского подразделения МИА «Россия сегодня».

Что касается ЖКХ, то эта сфера — одна из самых проблемных в Крыму. Нарекания у жителей разных городов и поселков вызывает уборка мусора. Эту тему не единожды поднимали на заседаниях Совета министров, зачитывая поступающие жалобы массового характера. Поменяв руководителя ведомства, Аксенов, видимо, рассчитывает исправить острую ситуацию. Заодно уходит и отвечавший за ЖКХ вице-премьер Зимин. Возглавить ведомство глава РК предложил Марине Горбанюк, которая сейчас работает замглавы администрации Судака.

Сергей Стрельбицкий Фото: Тарас Литвиненко / «Коммерсантъ»

По поводу отставки Бородулиной есть несколько мнений. Приоритетная версия — что она сама пожелала уйти. Косвенно это подтвердил и Аксенов. «Светлана Алексеевна Бородулина изначально говорила, что хочет уйти в бизнес. Просто на тот момент она выполнила задачу кризис-менеджера, и я сдержал данное ей обещание», — сказал он. Предложенный главой кандидат на пост министра — заместитель Бородулиной Вадим Белик.

Ситуация с недовольством ялтинцев мэром Андреем Ростенко в последнее время становилась все острее, и не замечать этого в Совмине уже не могли.

Комментируя кадровые решения в целом, глава РК заявил: «Главная задача любого руководителя — правильно распределить полномочия среди должностных лиц, которые обладают нужными качествами. В результате перестановок мы сможем добиться более эффективной работы. На этом этапе смена руководителей даст толчок развитию отраслей и регионов. К ним нет претензий, связанных с каким-то уголовным преследованием».

Кто есть кто

Мы вспомнили, чем запомнились уходящие чиновники и где они действительно «напортачили».

Сергей Стрельбицкий был назначен главой Минкурорта в июне 2015 года, сменив на этом посту Елену Юрченко, отметившуюся рядом серьезнейших провалов в работе. На ее фоне Стрельбицкого можно назвать «тихим» министром: в больших скандалах он замечен не был. Хотя критика в его адрес, безусловно, была. Так, многих крымчан возмутил разработанный по заказу министерства пространный логотип региона — «Я. Крым. Точка. Притяжения», на который, к слову, был потрачен миллион рублей. Объектом критики Стрельбицкий стал и после спонтанного предложения сделать символом республики куницу по имени Крымниц. И хотя это прозвучало скорее в шутку, министра в крымском сегменте соцсетей буквально заклевали. «Что означает куница Крымниц? Это вроде как Крым на коленях?» — недоумевали местные пользователи в комментариях. Министерству пришлось ретироваться и забыть куницу как дурной сон.

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Светлана Бородулина пришла в крымское правительство в критический момент — когда Украина объявила полуострову энергетическую блокаду, силами радикалов из запрещенного в РФ меджлиса обесточив регион после подрыва опор ЛЭП в Херсонской области. После блэкаута, случившегося без объявления войны, предшественник Бородулиной не смог организовать работу ведомства в условиях энергоблокады. Притчей во языцех тогда стали пресловутые графики веерного отключения электроэнергии, которые не совпадали с реальностью, а также распределение генераторов. Бородулиной удалось за короткое время привести министерство в чувство.

Светлана Бородулина Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Сергей Карпов стал ответственным за ЖКХ в регионе ровно год назад. Чем он успел запомниться за это время? Главное его «достижение» — систематическое неисполнение поручений главы республики. Ну и бонусом — слегка погрязшая в мусоре столица региона Симферополь.

Борис Зимин был назначен на должность зампредседателя правительства Крыма в феврале этого года и за это время ничем не успел отличиться, хотя один раз все же стал героем саркастических постов в соцсетях. Когда были опубликованы декларации членов Совмина, выяснилось, что в собственности у Зимина 122 земельных участка, а его годовой доход составил более 14 миллионов рублей. «Зачем ему должность в Крыму? Тут же зарплаты маленькие. Участки хочет приумножить?» — шутили комментаторы. Сейчас ему предложено возглавить ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Москва устала?

Почему серия отставок пошла именно сейчас? Крымский общественник и юрист Александр Талипов полагает, что во многом тяжелая ситуация в регионе попросту надоела федеральному центру.

«Я считаю, что переломным моментом стало количество жалоб из Крыма в Москву, причем основной поток лился из Ялты и Симферополя. Очевидно, Москва посчитала, что терпеть больше нельзя, нужны какие-то перемены. Не совсем понятна отставка министра курортов в разгар сезона: да, сезон провальный, но с его итогами надо было еще разбираться, сейчас же новый министр получит возможность год пенять на старого. Министру ЖКХ неоднократно делались замечания по невыполненным программам и задачам, поэтому его, видимо, под горячую руку списали. Отставку Бородулиной я напрямую связываю с отставкой и назначением Зимина на должность заместителя генерального директора "Черноморнефтегаза". Давно стояли задачи акционировать предприятие, вывести его из-под неповоротливой системы ГУПа, нарастить объем прибыли и производства. Акционированием и будет заниматься Зимин, а Бородулина, вероятно, просто не выполнила возложенные на нее задачи», — высказал мнение «Ленте.ру» Талипов.

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Вместе с тем он отмечает, что «опять все ушли по собственному желанию».

«К ним много вопросов. Не справились, но мер не принято — спокойно отпускают. Я давно говорил: нельзя высших должностных чиновников увольнять по собственному, проведите аудит их деятельности, по результату — если завалил работу — уволить по несоответствию, а возможно, материалы передать правоохранителям. А у нас министры и главы администраций непуганые, поругают их — и они спокойно уйдут», — говорит общественник. Он считает, что ряд заместителей министров, потерявших портфели, также уволят в ближайшее время.

«Назначение Серова для многих стало неожиданным, но если объективно посмотреть — то в Судаке, где он руководил, в отличие от той же Феодосии, чистота и порядок, красивая набережная, благоустроенный город. На недавнем заседании Совмина, который прошел в Судаке, Серов получил положительные оценки. Он имеет опыт управления, поэтому, я думаю, его и взяли как хозяйственника, в том числе чтобы наладить работу министерства ЖКХ, где главой будет его нынешний заместитель Марина Горбатюк», — резюмирует Талипов.

Стройки Ялты Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Протеже ушел из-под контроля

Сменить ялтинского градоначальника Андрея Ростенко местные жители просили Аксенова очень давно. Однако надо понимать, что Ростенко — абсолютный член команды главы Крыма. Его назначение мэром в 2014 году — личная инициатива Аксенова. Но в условиях того, что главный крымский курорт переживает сейчас, по оценкам наблюдателей, свой худший управленческий период, глава региона не мог и дальше закрывать на это глаза. Строительный беспредел, неподготовленные к сезону пляжи с торчащей арматурой, новая организация дорожной системы в Ялте, приведшая в бешенство даже самых равнодушных к политическим процессам горожан, — все это Ростенко и набранная им команда могут смело записывать себе в актив.

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Отдельная история — принятие нового генплана Ялты, которым предусмотрено значительное сокращение зеленых зон и двукратное увеличение застройки. Предложенный проект стал причиной массового возмущения горожан. В итоге Аксенов потребовал выбросить этот генплан и сделать новый, однако мэр Ялты, судя по всему, отказался выполнять поручение главы республики, продолжая настаивать на том, что именно такой проект необходим курортному городу. Очевидно, протеже совсем вышел из-под контроля, поэтому Аксенов решился на радикальные меры. Правда, глава РК уже пообещал соратнику «найти работу по складу характера».

Кто теперь возглавит город — вопрос открытый: власти республики пообещали провести конкурс. Однако сложно будет найти человека, который сможет дистанцироваться от облюбовавших Ялту застройщиков.

Кто следующий?

Судя по всему, случившиеся отставки — не последние в ближайшее время. По словам источников, своего поста лишится главный архитектор РК Анна Царева, назначенная буквально несколько месяцев назад. Опять же все крутится вокруг застройки и разрешений на нее. Кроме того, «выход с вещами» прочат и главе администрации Симферополя Геннадию Бахареву. Пожалуй, только Бахарев может сравниться с Ростенко по количеству посвященных ему гневных постов в соцсетях и жалоб в Совмин, правоохранительные органы и федеральные инстанции. Ожидаются в республике и иные замены. Но это будет уже другая история.