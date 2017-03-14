В Симферополе уволят отвечающего за городское хозяйство чиновника

Руководитель департамента городского хозяйства Симферополя Андрей Демин будет уволен из-за неудовлетворительных результатов работы. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил глава администрации города Геннадий Бахарев, передает «Крыминформ».

«Демин работает с ноября прошлого года, и когда он принимался на работу, мы говорили о некоем испытательном сроке. Он был определен — три [месяца], плюс еще месяц прошел. Констатируем факт — улучшений нет. Это видят все, в том числе глава республики. Есть много объективных причин, по которым данное решение принято», — прокомментировал Бахарев.

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Днем ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов провел рабочую встречу с Бахаревым. В ходе разговора Аксенов предложил уволить из администрации Симферополя чиновников, отвечающих за уборку мусора, так как они не выполняют свои обязанности, сообщал «Крыминформ».

Вопрос о чистоте столицы Крыма возникает далеко не в первый раз. Так, в ноябре 2015-го Аксенов, лично проехав за рулем по городу, назвал Симферополь гадюшником.