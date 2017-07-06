Глава Крыма анонсировал отставку трех министров и мэра Ялты

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о грядущей отставке руководителей трех региональных ведомств. Речь идет о министрах курортов и туризма Сергее Стрельбицком, топлива и энергетики Светлане Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергее Карпове. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает РИА Новости.

Также, по словам Аксенова, по собственному желанию уволится мэр Ялты Андрей Ростенко. Кадровые перестановки планируется согласовать на внеочередной сессии регионального парламента в пятницу, 7 июля. Глава Крыма отметил, что это «естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти».

Позднее Аксенов уточнил, что предложит назначить на пост министра курортов и туризма региона Вадима Волченко, министра ЖКХ — Марину Горбатюк и министра топлива и энергетики Вадима Белика.