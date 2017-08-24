Аксенов пообещал до 1 сентября уволить нерадивых чиновников

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов пообещал до 1 сентября уволить не выполняющих свои обязанности чиновников в правительстве регионов и муниципалитетах. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает «Крыминформ».

«Я обещаю, что до 1 сентября я сделаю организационные выводы и будут по республике изменения. Это касается всех, кто не хочет работать, должным образом выполнять свой функционал», — подчеркнул глава республики.

Аксенов ответил, что лично инспектирует состояние объектов в городах и районах Крыма. «Вчера (23 августа — прим. «Ленты.ру») ездил по Симферополю. Сказал все, что я думаю, главе администрации города. Вывозил его на [улицу] Беспалова, катал его за рулем вчера. Поймал точки незаконной торговли — у половины не было документов», — рассказал глава Крыма.

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По словам Аксенова, в Бахчисарайском районе ему пришлось столкнуться с проблемой общественного транспорта. Глава республики на своем автомобиле подвез пассажиров из Глубокого Яра, так как там не было налажено автобусное сообщение.

31 июля глава РК сообщил, что во время отпуска в начале августа намерен ездить по муниципалитетам и фиксировать проблемные вопросы. «Проеду по всем сельским районам, все своими глазами увижу и составлю собственное мнение. С собой будет тетрадь рабочая, все буду документировать. Что-то буду фотографировать. По итогу, как я уже говорил, в том числе организационные выводы будут сделаны», — предупредил тогда Аксенов.

В начале июля глава региона заявил об отставке руководителей трех региональных ведомств — министров курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также мэра Ялты Андрея Ростенко.