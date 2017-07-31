Аксенов отправится в отпуск с рабочей тетрадью и фотоаппаратом

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов во время отпуска намерен ездить по муниципалитетом и «документировать» проблемные вопросы. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает «Крыминформ».

«Проеду по всем сельским районам, все своими глазами увижу и составлю собственное мнение. С собой будет тетрадь рабочая, все буду документировать. Что-то буду фотографировать. По итогу, как я уже говорил, в том числе организационные выводы будут сделаны», — предупредил Аксенов.

В отпуск глава РК уйдет с 1 августа до конца следующей недели. При этом, по его словам, на личный отдых он выделит не больше двух дней, а в остальное время будет самостоятельно ездить по муниципалитетам. «За отпуск один или два дня максимум выйду на море. Ноги помочить просто-напросто для смены обстановки. В воде тоже могут хорошие мысли прийти», — рассказал Аксенов, пообещав выйти из отпуска «в хорошем настроении, с новыми предложениями».

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17 июля глава республики возмутился ценами на овощи в курортных районах. «200-300 рублей за один килограмм помидоров — это недопустимо», — обратился Аксенов к подчиненным, посетовав на то, что из-за этого страдают и бюджет, и имидж Крыма.

В начале июля в РК произошел ряд кадровых рокировок. В частности, своего поста лишился мэр Ялты Андрей Ростенко. Следом Аксенов уволил также главного архитектора города и нескольких заместителей мэра.