Аксенова вывели из себя крымские помидоры по 200 рублей за килограмм

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов возмутился ценами на овощи в курортных районах. Об этом в понедельник, 17 июля, он заявил в ходе рабочей встречи с вице-премьером РК Юрием Гоцанюком и министром сельского хозяйства республики Андреем Рюмшиным, передает «Крыминформ».

«В курортных регионах цены в разы больше среднекрымских. 200-300 рублей за один килограмм помидоров — это недопустимо. Пройдите по торговым точкам на Южном берегу Крыма (ЮБК) и проверьте, сколько там стоят овощи», — обратился Аксенов к подчиненным.

Он посетовал на то, что из-за этого страдают и бюджет, и имидж Крыма. «Получается так: наши производители или фермеры, к примеру, продают на трассе овощи, у них все выкупают, привозят этот товар на ЮБК и в три раза завышают цены. Страдают все. (...) Крым не должен стать регионом со славой, что цены здесь в три раза выше, чем в среднем по России», — подчеркнул Аксенов.

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В конце июня жадность крымских отельеров назвали причиной падения спроса туристов на гостиницы. «Реалии сегодняшнего дня — это то, что турист переориентировался на частный сектор», — отметил теперь уже бывший министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий.

19 июня сообщалось, что туроператоры заметили резкое падение интереса россиян к Крыму. Количество забронированных россиянами путевок в Крым в конце мая упало на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.