Аксенов после отставки мэра Ялты уволил нескольких его заместителей

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов освободил от занимаемых должностей нескольких заместителей мэра Ялты. Об этом рассказали во вторник, 25 июля, «Ленте.ру» в пресс-службе главы республики. Кто именно из аппарата написал заявления, неизвестно.

На совещании, которое проходило в понедельник, 24 июля, Аксенов сказал, что по его поручению «написали заявления и уволились архитектор и несколько заместителей». Так как фамилий уволенных не приводилось, СМИ, в том числе и «Лента.ру», трактовали слова главы РК как то, что были освобождены от должности руководитель департамента градостроительства и архитектуры Ялты Владимир Приступа и его замы.

Кроме того, Аксенов на встрече анонсировал, что это, возможно, не последние рокировки в Ялте. «После того как будет проведена полная ревизия и в том числе будет дана оценка правоохранительными структурами действиям должностных лиц, будет принято решение по остальным заместителям, которые там работают», — уточнил он.

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О грядущей отставке мэра Ялты Андрея Ростенко глава РК сообщил 6 июля. Официально Ростенко покинул свою должность 11 июля. В тот же день исполняющей обязанности главы города была назначена Елена Сотникова.

Еще в марте Аксенов назвал Ялту номером один по строительному беспределу, а также отказал директору департамента архитектуры и градостроительства города Владимиру Приступе в праве подписывать какие-либо официальные документы. Однако тогда архитектор так и не покинул свой пост.

Хаотичная застройка Ялты, включая побережье, парки и заповедники, происходила при Приступе. В 2012 году, в украинский период, он, будучи главным архитектором города, был осужден за незаконное согласование отвода трех гектаров земли и приговорен к трем годам лишения свободы условно. Суд тогда запретил ему три года занимать руководящие должности. Однако в декабре 2014-го он снова начал работать на аналогичной должности в команде нового мэра города Андрея Ростенко.