Глава Крыма запретил капитальное строительство в восьми городах и шести районах

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов своим распоряжением от 24 апреля запретил капитальное строительство в восьми городах и шести районах региона до проверки разрешительной документации архитектурным градостроительным советом. Об этом сообщается на сайте правительства Крыма.

Действие распоряжения касается городских округов Алушты, Евпатории, Керчи, Судака, Сак, Феодосии, Ялты, Симферополя, а также Бахчисарайского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского и Черноморского районов.

Запрет на строительство и реконструкцию капитальных объектов будет действовать до января 2018 года. Вместе с тем ограничения не распространяются на объекты, строительство которых ведется с привлечением средств из федерального, республиканского и местных бюджетов.

Материалы по теме Потеряли берега Как достопримечательности Ялты уничтожают с согласия крымских властей Начали за здравницу Ученые призывают спасти от застройки Южный берег Крыма

Кроме того, глава РК поручил службе Государственного строительного надзора Крыма приостановить до 1 января 2018 года регистрацию документов по строительству. Исключения сделано для объектов с государственным финансированием.

31 марта сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект об аннулировании незаконно выданных при Украине документов на застройку крымского побережья. «Сегодня, используя в свое время неправомерно выданные при Украине документы на землю, застройщики уничтожают ценные породы деревьев, растущие на побережье, и строят гостиницы и отели буквально у самой кромки воды», — объяснил необходимость закона депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

В тот же день стало известно, что Аксенов на встрече с главными архитекторами муниципальных образований РК заявил, что Ялта является лидером по строительному беспределу. Он запретил администрации в области градостроительства и архитектуры подписывать какие-либо официальные документы.