Аксенов увидел спасение Ялты от застройки в 12-балльном землетрясении

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов запретил строительство в приморской зоне полуострова по генпланам прошлых лет. Об этом в четверг, 11 мая, он заявил на заседании архитектурно-градостроительного совета, где рассматривались проекты генплана Большой Ялты и планировки центральной части города, передает «Крыминформ».

По словам Аксенова, он не доверяет «документам, разработанным в украинском прошлом Крыма». «Не ссылайтесь на эти документы. Эту историю сможет спасти только 12-балльное землетрясение», — высказался глава региона.

Вместе с тем он пообещал, что в рамках нового генплана «мы пройдем очень жестко по каждому проекту с ограничением этажности». «Ни одного объекта не будет построено по старым генпланам. Запрещаю, открытым текстом», — заверил Аксенов.

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В конце апреля глава РК своим распоряжением запретил капитальное строительство в восьми городах и шести районах региона до проверки разрешительной документации архитектурно-градостроительным советом. Спустя несколько дней он внес изменения в распоряжение.

До этого, в марте, чиновник назвал Ялту номером один по строительному беспределу, а также отказал директору департамента архитектуры и градостроительства города Владимиру Приступе в праве подписывать какие-либо официальные документы.

Застройка Ялты происходила и происходит при Приступе — нынешнем директоре департамента архитектуры и градостроительства. В 2012 году, в украинский период, он, будучи главным архитектором города, был осужден за незаконное согласование отвода трех гектаров земли и приговорен к трем годам лишения свободы условно. Суд тогда запретил ему три года занимать руководящие должности. Однако в декабре 2014-го он снова начал работать на аналогичной должности в команде нового мэра города Андрея Ростенко.