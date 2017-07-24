Аксенов уволил главного архитектора Ялты

Главный архитектор Ялты и несколько его заместителей написали заявления об отставке по требованию главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает пресс-служба главы республики.

«В Ялте по моему поручению написали заявления и уволились архитектор и несколько заместителей. После того как будет проведена полная ревизия и в том числе будет дана оценка правоохранительными структурами действиям должностных лиц, будет принято решение по остальным заместителям, которые там работают», — сказал Аксенов.

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Он не уточнил ни фамилии чиновников, ни то, сколько всего служащих уволилось.

6 июля отставку Аксенов анонсировал отставку мэра Ялты Андрея Ростенко. Глава Крыма отметил, что это «естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти».

1 июня глава Крыма поручил архитектурно-градостроительному совету заставить разработчиков Генерального плана Ялты полностью поменять концепцию проекта. Выяснилось, что предложенный план предусматривает расширение зон жилой многоэтажной застройки за счет уменьшения санаторно-курортной и парковой зон.

В конце марта глава региона высказал мнение, что Ялта является лидером по строительному беспределу.