Прохоров продал журнал «Сноб»

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова завершила продажу 100-процентной доли в «Сноб Медиа». Об этом Rambler News Service сообщили в «Онэксиме».

Покупателем выступила Марина Геворкян, работающая в компании с 2009 года. С 2012 года она занимает пост генерального директора «Сноб Медиа». Другие подробности сделки не раскрываются.

Гендиректор «Онэксима» Дмитрий Разумов пояснил, что продажа состоялась в рамках стратегии выхода из российских медиа-активов. «Проект "Сноб" оставался последним активом группы в этом секторе. Для нас принципиально важно было реализовать проект такому инвестору, кто и в дальнейшем был бы готов брать на себя ответственность за развитие бренда», — добавил он.

В июне 2017 года Прохоров продал 65-процентный пакет акций вместе с долговыми обязательствами холдинга РБК группе ЕСН Григория Березкина. Как именно стороны урегулировали вопрос с долгом в 200 миллионов долларов перед структурами Прохорова, не уточнялось.