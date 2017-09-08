СМИ сообщили о планах Прохорова продать «Бруклин Нетс» целиком

Российский бизнесмен Михаил Прохоров решил продать принадлежащий ему клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». Об этом сообщает The New York Post.

52-летний миллиардер готов отказаться от контрольного пакета акций клуба. Он намерен продать команду в два этапа в течение трех лет и рассчитывает заработать на этом 2,2 миллиарда долларов.

Также отмечается, что Прохоров не намерен продавать домашний стадион «Бруклина» — «Барклайс-центр».

21 апреля сообщалось, что бизнесмен хочет продать половину акций «Нетс». Покупатель тогда так и не нашелся. За несколько месяцев до этого Прохоров искал инвесторов, готовых вложиться в клуб без возможности участия в управлении.

Бизнесмен стал владельцем контрольного пакета акций «Бруклина» в 2009 году. В 2015-м он завершил сделку по покупке всех акций «Нетс». Стоимость команды была оценена в 875 миллионов долларов, «Барклайс-центра» — в 825 миллионов.

«Бруклин» по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2016/17 занял последнее место в сводной турнирной таблице Восточной и Западной конференций НБА, в 82 матчах команда одержала 20 побед.