Прохоров продал РБК

Группа ЕСН Григория Березкина выкупила 65 процентов акций и долговые обязательства медиахолдинга РБК у группы «Онэксим» Михаила Прохорова. Об этом говорится в сообщении ЕСН для прессы.

Сумма сделки не раскрывается. ЕСН уточняет, что консультантом по сделке выступил «ВТБ Капитал». Ожидалось, что ее закрытие состоится до конца апреля. Стороны вели переговоры по поводу долга компании перед структурой Прохорова, который составляет около 200 миллионов долларов. Как именно они урегулировали вопрос с долгом, не уточняется.

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В конце мая сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба. Ходатайство о приобретении 65,4 процента акций подавало АО «Сотол проект» группы ЕСН.

В состав РБК входят одноименный телеканал, новостной сайт, газета, журнал, ресурс Cnews, а также компания Ru-Center, занимающаяся регистрацией доменных имен и хостингом. Прохоров владеет контрольным пакетом медиахолдинга с июля 2010 года. Управляющей компании «Онэксим» принадлежит 61,6 процента акций РБК, еще около 35 процентов торгуются на Московской бирже, а остальные принадлежат миноритариям.

Березкин — владелец и председатель совета директоров группы ЕСН. Предпринимателю принадлежат нефтяные терминалы Уяр и Сковородино. Он также инвестирует в разработку операционной системы Sailfish.

Бизнесмен также является акционером газеты Metro, совладельцем издательских домов «Комсомольская правда» и «РЖД-партнер».