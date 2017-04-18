Березкин подтвердил намерение купить РБК

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил, что ведет переговоры о покупке медиахолдинга РБК. Об этом он сообщил изданию Republic.

По его словам, на данный момент переговоры сосредоточены вокруг долга компании перед структурами бизнесмена Михаила Прохорова. Березкин также заявил, что позиции сторон сближаются.

Он также опроверг информацию газеты «Ведомости» о его планах продать операционную систему Sailfish «Ростелекому», чтобы найти деньги на покупку медиахолдинга. Бизнесмен отметил, что с этим активом ему «еще предстоит поработать», а переговоры с «Ростелекомом» ведутся только о партнерстве. Предприниматель также добавил, что не планирует привлекать кредитные средства для покупки РБК.

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О возобновлении переговоров по продаже холдинга 11 апреля сообщило агентство Rambler News Service. Источники агентства указывали, что в случае покупки Березкин планирует привлечь к управлению РБК Алексея Абакумова, заместителя гендиректора группы «Румедиа» (управляет радиостанцией Business FM).

Также отмечалось, что стороны пока не урегулировали «тему долга медиахолдинга на уровне более 200 миллионов долларов».

Березкин — владелец и председатель совета директоров группы компаний ЕСН. Бизнесмену принадлежат нефтяные терминалы Уяр и Сковородино. Он также инвестирует в разработку операционной системы Sailfish.

Предприниматель является акционером газеты Metro, совладельцем издательских домов «Комсомольская правда» и «РЖД-партнер».

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