ФАС разрешила компании Березкина купить РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку РБК структурой ЕСН Григория Березкина. Об этом RNS сообщили в надзорном ведомстве.

«В соответствии со статьями 28, 33 ФЗ "О защите конкуренции" ФАС России удовлетворила ходатайство АО "Сотол проект" (основной вид деятельности — деятельность головных офисов) о приобретении 65,43 процента голосующих акций ПАО "РБК" (основной вид деятельности — холдинговая деятельность)», — сообщил RNS представитель ФАС.

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Также антимонопольное ведомство разрешило компании купить 80,463 процента уставного капитала ООО «РБК Онлайн».

«Сотол проект» — структура группы ЕСН. Согласно ЕГРЮЛ, владельцем компании является Асэн Сафиуллин. В мае Березкин подтверждал RNS, что «Сотол проект» входит в его группу.

О том, что структуры владельца РБК Михаила Прохорова возобновили переговоры по продаже медиахолдинга, стало известно в апреле. Березкин подтверждал свое желание приобрести холдинг.

Источники СМИ рассказывали, что в случае покупки Березкин привлечет к управлению РБК Алексея Абакумова, заместителя гендиректора группы «Румедиа» (управляет радиостанцией Business FM). Кроме того, сообщалось, что бизнесмен намерен сформировать единый медиахолдинг, куда войдут все принадлежащие ему ресурсы, в частности газеты «Комсомольская правда» и Metro.