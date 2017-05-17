Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин заявил, что в случае успешного завершения сделки по покупке РБК, сформирует единый медиахолдинг, куда войдут все принадлежащие ему ресурсы, в частности газеты «Комсомольская правда» и Metro. Об этом бизнесмен сообщил в кулуарах съезда бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, передает RNS.

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«Здесь всюду разные аудитории, между ними много синергии, это будет, конечно, единый холдинг. Там мы будем максимально использовать всю синергию, которая в этом бизнесе, ее много. Есть идеи развития», — пояснил он.

В апреле стало известно, что инвестиционная группа «Онэксим», управляющая медиабизнесом Михаила Прохорова, возобновила переговоры по продаже РБК. Информацию подтвердил сам Березкин. По его словам, переговоры сосредоточены вокруг долга компании перед структурами Прохорова. О готовящейся смене собственника также объявили работникам редакции РБК.

Медиахолдинг РБК объединяет одноименную газету, сайт, телеканал и журнал, а также Autonews, CNews, портал финансовой информации Quote и другие ресурсы.