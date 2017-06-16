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Как в шелках

Откуда у купленного Березкиным РБК огромные долги

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Фото: Давид Френкель / «Коммерсантъ»

В пятницу, 16 июня группа «Онэксим» Михаила Прохорова объявила о продаже РБК. Новым собственником одного из крупнейших в России медиахолдингов стал владелец ЕСН Григорий Березкин, которому также принадлежит доля в «Комсомольской правде», газета Metro и издательский дом «РЖД-Партнер». Березкин рассчитывал закрыть сделку до конца апреля, однако процесс затянулся. «Лента.ру» рассказывает, о чем Березкин договаривался с Прохоровым и вспомнила, как некогда финансово успешный РБК после небывалого подъема превратился в незавидный актив с большим долгом.

Деловые сводки

В начале 1990-х друзья детства, студенты экономической академии имени Плеханова Герман Каплун и Александр Моргульчик задумали продавать информацию от недавно созданного Центробанка и других ведомств игрокам финансового рынка. Они уже пробовали вложиться в несколько бизнесов, а в 1992 году Моргульчик поступил на службу в отдел валютных курсов Центробанка.

На тот момент информации о курсах и котировках в открытом доступе не было, и друзья решили выпускать бюллетень для брокеров с данными от Центробанка, аналитикой западных агентств и инсайдами.

Название пришло не сразу. Игорь Князев, глава того самого отдела ЦБ, в котором работал Моргульчик, рассказывал SmartMoney, что «РосБизнесКонсалтинг» предложил он. У Моргульчика был пафосный вариант — Lord Microsoft International, но в итоге выбрали «более солидное» РБК.

Первый бюллетень РБК увидел свет 1 июня 1993 года. Ежедневно издание доставляли с курьерами и по факсу. Наполнять его помогали сотрудники Банка России, за это молодые бизнесмены делили с ними прибыль, писал Forbes. Сам Центробанк на этом ничего не зарабатывал.

Оперативные деловые сводки пользовались спросом. Клиенты готовы были платить за них немаленькие деньги — до 100 долларов в месяц, что по тем временам было серьезной суммой.

Бизнес динамично развивался, и в 1995 году владельцы РБК решили освоить еще одну незанятую нишу и запустили сайт. Поначалу ресурс транслировал торги с российских торговых площадок. К 1998 году портал обновили. И тут грянул экономический кризис, во время которого интернет-ресурс пережил настоящий бум.

Большим преимуществом сайта РБК был бесплатный доступ к новостной ленте и некоторым котировкам, публикуемым на сайте. Деньги брали только с тех, кто хотел более развернутой информации и аналитики поглубже — как правило, это были немногочисленные специалисты. В эпоху, когда все интернет-издания и агентства в России взимали с читателей плату за доступ к контенту, РБК совершил маленькую революцию, начав зарабатывать не на читателях, а на тех, кто заинтересован этому читателю что-то продать, — рекламодателях.

Казалось, удаче бизнесменов не было предела. В начале 2000-х сайт РБК был одним из самых посещаемых в России. Рынок рекламы бурно развивался, и компания рапортовала о грандиозной выручке, превышающей успехи конкурентов. Партнеры решили разместить акции на бирже. В 2000 и 2001 годах конъюнктура рынка не благоволила выходу на фондовый рынок, поэтому бизнесмены дождались 2002-го, который, по прогнозам, должен был благоприятствовать IPO.

Так и вышло: 18 апреля 2002 года РБК стал первой компанией в России, проведшей IPO. Инвесторам предложили купить 16 процентов уставного капитала компании, или 16 миллионов акций. Остальные ценные бумаги были в равной степени распределены между Каплуном, Моргульчиком и финансовым директором Дмитрием Беликом. Во время размещения спрос на акции РБК впятеро превышал предложение. За год компания снова установила рекорд — продала рекламу на 13,9 миллиона долларов, фантастический результат по тем временам.

В середине 2000-х РБК стоил около миллиарда долларов, что в 11 раз превышало капитализацию до IPO, а в 2007 году — 1,5 миллиарда долларов (это, по некоторым оценкам, превышало выручку в 10 раз).

На пике успеха компания запустила и собственный телеканал — впервые в России нацеленный на профессионалов в бизнесе и финансах. Туда пришли работать десятки первоклассных экспертов, одна половина которых ничего не понимала в экономике, а вторая — в телевизионном деле. Однако за год подготовки кадры окрепли, помогли друг другу обучиться и запустить настоящий биржевой канал, нисколько не уступающий западным аналогам.

Надо сказать, что идею создать РБК ТВ сумели продать руководству холдинга бывшие журналисты ВГТРК, уже работавшие на тот момент в команде РБК. Они заразили заинтересованных в расширении площадок акционеров идеей сделать продукт для людей, которые «принимают решения». Но телевидение открыло доступ к совсем иным финансовым потокам: реклама на ТВ всегда дороже, чем в печатном издании. К слову, печатным изданием (журналом) РБК тоже обзавелся — спустя три года.

Долговая яма

В 2000-х годах холдинг активно скупал на рынке интернет-проекты. В результате к концу десятилетия компания располагала ворохом разношерстных активов — от журнала РБК до Anekdot.ru.

На волне успеха владельцы решили занять денег на бирже и разместили облигационный транш. Долговые бумаги разошлись как горячие пирожки, позволив компании привлечь финансирование, которое, помимо инвестиционных проектов, использовалось также и на фондовом рынке. Что было на тот момент логичным, так как рынок стремительно рос и помогал зарабатывать просто-таки сногсшибательные деньги.

И тут грянул 2008 год. Буквально в один день богатейший холдинг оказался на грани банкротства. В январе РБК имел многомиллионную прибыль и капитализацию в 1,5 миллиарда долларов, но уже в сентябре нес убытки и был должен кредиторам 220 миллионов долларов. Этот долг не удалось погасить до сих пор.

Бывший сотрудник РБК, знакомый с обстановкой в компании, в разговоре с «Лентой.ру» вспоминает, что все рухнуло буквально в один день. Нельзя сказать, что владельцы были не в курсе грядущего финансового кризиса. «Конечно были в курсе. Вот только тяжело отказаться от соблазна еще поиграть (на бирже — прим. «Ленты.ру»). Но, к сожалению, в момент стремительно развивающегося кризиса рынок ошибок не прощает», — рассказывает он. По его словам, биржей чересчур увлекся финансовый директор холдинга Дмитрий Белик. Он понял, что слишком заигрался. Но было поздно — над холдингом нависла угроза банкротства. Ситуация осложнялась тем, что средства занимались на открытом рынке и, соответственно, возврат денег держателям облигаций должен был происходить в соответствии с биржевыми правилами. В противном случае мог быть создан негативный прецедент для всего российского долгового рынка.

Тем не менее РБК начал переговоры с держателями облигаций, среди которых были Альфа-Банк, Deutsche Bank, Barclays Bank, а также структура бизнесмена Михаила Прохорова. Представители РБК долго вели переговоры, в результате чего задолженность была реструктурирована. Однако отсроченный дефолт не позволил единовременно исправить финансовое положение холдинга, на котором негативно сказывались ситуация на резко просевшем рекламном рынке, обязательства по выплатам по трансформировавшемуся в долгосрочный кредит облигационному траншу, а также высокие расходы на персонал (к кризису РБК подошел с чрезмерно раздутым за счет новых медиаресурсов штатом). Компании как воздух нужна была помощь извне.

Находясь в шатком положении, акционеры компании решили ее продать и начали искать покупателей — презентацию холдинга отправили предпринимателю Алишеру Усманову, структуре «Альфа-групп» Михаила Фридмана, немецкой Bertelsmann и южноафриканской Naspers. Кроме того, как писал журнал Smart Money, покупкой якобы интересовалась госкорпорация «Ростех».

Покупателя нашли и показали публике спустя почти два года. Михаил Прохоров согласился приобрести компанию с внушительным миллионным долгом и со значительным дисконтом — за 51 процент акций он заплатил лишь 80 миллионов долларов.

Сделку закрыли в июне 2010 года. Новый собственник пообещал не менять команду управленцев и назначил самого деятельного из них — Германа Каплуна — гендиректором. Тот занимал пост в течение двух лет, пока вместе с бывшими партнерами не ушел в собственный проект — венчурный фонд TMT Investments.

Падение в рамках тренда

Пришедший на смену отцам-основателям новый менеджмент развернул в РБК целый комплекс реформ: сосредоточился на деловых ресурсах, избавлялся от непрофильных активов. После трех лет поисков нашелся покупатель на издательский дом «Салон-пресс», выпускающий журналы о дизайне интерьеров. За ним последовали соцсеть Tvidi.ru, издание Utro.ru и другие развлекательные сайты.

РБК позиционировался исключительно как деловой холдинг, а развивать его в 2014 году пригласили новую команду во главе с бывшим издателем «Ведомостей» Дерком Сауэром. Укреплять бизнес-бренд призвали его давнюю протеже Елизавету Осетинскую, которая стала шеф-редактором проектов РБК. Осетинская провела масштабную чистку, значительно сократив доставшийся ей персонал, объединила редакции всех проектов в одну, а также набрала в команду журналистов, ранее сотрудничавших с ней в «Ведомостях» и Forbes на немаленькие зарплаты.

Однако, несмотря на профессиональный подход к контенту, «звездная команда» не сумела реанимировать пошатнувшуюся еще до нее бизнес-составляющую деятельности РБК. Что, собственно, неудивительно, учитывая предыдущий негативный опыт в «Ведомостях» и Forbes, интернет-направление в которых начало более-менее развиваться лишь с уходом Осетинской. Не спасло ситуацию даже то, что генеральным директором РБК в 2013 году стал выходец из интернет-холдинга «Афиша-Рамблер» Николай Молибог.

В результате, несмотря на активные продажи непрофильных активов в 2014 году (Utro.ru, Smotri.com, Readme.ru, Anekdot.ru), выручка холдинга снизилась на 12 процентов, до 4,9 миллиарда рублей, а убыток по РСБУ составил 6,9 миллиарда рублей. Больше всего пострадали доходы печатных изданий. Выручка газеты и журнала РБК падала вдвое быстрее рынка — на 22 процента, до 215 миллионов рублей. В то же время по темпам роста рынок опережала интернет-реклама РБК. И все-таки львиную долю заработанного (45 процентов) холдингу обеспечило не медийное, а хостинговое направление и продажа доменов (этим занимается «дочка» компании Ru-Center).

В 2015 году холдинг сохранил выручку на том же уровне (около 5 миллиардов рублей) и сократил расходы. Но все равно остался в огромном минусе (1,5 миллиарда). Все потому что проценты по уплате прежнего долга в 2015 году составили около миллиарда рублей.

Собственно, долг, перекочевавший к Прохорову от прежних владельцев и не покрытый до сих пор, и выступал главным яблоком раздора в переговорном процессе по продаже РБК. Не секрет, что «Онэксим» на протяжении нескольких лет искал покупателя на актив, который Прохорову хоть и нравился, но был невыгоден. До сих пор переговоры ни к чему не приводили, но в апреле 2017 года владелец группы ЕСН Григорий Березкин, имеющий доли в «Комсомольской правде» и газете Metro, открыто объявил об интересе к РБК. До этого он претендовал на Forbes, но издание досталось Александру Федотову.

Предприниматель назвал РБК хорошим бизнесом, однако переговорный процесс забуксовал из-за злосчастного долга, который тянется за холдингом уже почти десятилетие и составляет 200 миллионов долларов. В середине 2016 года бизнесмен намеревался продать компанию за 250 миллионов долларов с учетом долга. Березкин рассчитывает приобрести холдинг за сумму, существенно меньше самого долга, сообщали «Ведомости». Владелец ЕСН планировал договориться с Прохоровым по поводу долга и закрыть сделку к маю 2017 года, но произошло это только спустя полтора месяца.

Дмитрий Саркисов

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