Врач из Петербурга пойдет под суд за смерть пациентки после эндоскопии

В Санкт-Петербурге завершено расследование дела о причинении смерти по неосторожности в отношении женщины-врача, пациентка которой умерла от полученной во время обследования травмы. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает городское управление Следственного комитета России.

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По версии следствия, 14 декабря 2016 года 57-летняя обвиняемая, врач-эндоскопист, проводила пациентке инвазивную процедуру. Потерпевшая получила повреждение пищевода, которое позже было квалифицировано как тяжкий вред здоровью. В январе 2017-го пострадавшая скончалась в больнице.

Материалы дела с обвинительным заключением будут в ближайшее время направлены в суд.

В августе против пермских медиков было возбуждено уголовное дело о халатности. Врачи провели мальчику, страдающему тяжелым заболеванием, трепанацию черепа. Через несколько месяцев состояние ребенка ухудшилось. Во время повторной операции из его головы был извлечен ватный тампон, предположительно, забытый во время первого вмешательства.