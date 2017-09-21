Трамп заявил о расширении американских санкций против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о расширении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих дела с КНДР. Об этом сообщает Reuters

«Новый документ лишает источников доходов, которые финансируют усилия Северной Кореи по разработке самых смертоносных видов оружия, известных человечеству», — заявил американский лидер.

Он добавил, что под ограничительные меры попадают продукция текстильной промышленности, рыболовство, информационные технологии и обрабатывающая промышленность Северной Кореи.

19 сентября Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится. «[Ким Чен Ын] ведет себя и свой режим к самоубийству», — заявил Трамп. Он настоятельно призывал государства — члены Организации Объединенных Наций вместе работать над изоляцией властей КНДР до тех пор, пока они не прекратят враждебное поведение.

Тремя днями ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея практически «близка к созданию ядерных сил». «Мы должны показать великодержавным шовинистам, как наша страна достигает своих целей, несмотря на бесконечные санкции и блокаду. Наша высшая цель — достичь баланса сил с США, чтобы исключить возможность силового решения проблемы Корейского полуострова», — сказал он.

3 сентября Северная Корея объявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.