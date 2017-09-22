Французская авиакомпания продаст билеты с аукциона

Национальная авиакомпания Франции Air France начнет продавать часть авиабилетов с аукциона. Как сообщает 34travel, речь идет лишь о рейсах средней дальности.

Новая услуга, получившая название Rise and Fly, создана для того, чтобы увеличить заполняемость самолетов. Из-за жесткой конкуренции среднемагистральные рейсы стали для авиакомпании убыточными.

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Как уточняет портал PNC Contact, система будет создана американской компанией COMEX. По словам знакомых с ситуацией источников, услугу хотели представить уже в сентябре, однако запуск был перенесен на декабрь.

Портал отмечает, что с молотка уйдут в том числе билеты, которыми ранее могли бесплатно воспользоваться сотрудники компании — пилоты и стюардессы, проживающие в регионах. Как теперь они будут добираться до нужных им аэропортов, не уточняется.

Ранее сообщалось, что арабский перевозчик Qatar Airways первым в мире оборудовал свои самолеты двухспальными кроватями. Они доступны пассажирам бизнес-класса.