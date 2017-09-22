ФАС предложила Минздраву отказаться от запрета на продажу сигарет в duty free

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила исключить из доработанного варианта антитабачной концепции Минздрава положение о запрете беспошлинной продажи сигарет в магазинах duty free. Об этом заявил начальник контрольно-финансового управления антимонопольного ведомства Владимир Мишеловин, передает Rambler News Service.

«Алкоголь в duty free продается, зачем запрещать продавать сигареты?» — сказал Мишеловин.

По его словам, идея отказаться от данного запрета наряду с другими вошла в предложения, которые ФАС по итогам экспертного совета по развитию конкуренции на рынке табачной продукции направила в Минздрав.

В начале года стало известно об инициативе Минздрава ввести запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими 18 лет — то есть к 2033 году.

Доработанная антитабачная концепция до 2022 года Министерства здравоохранения предусматривает введение запрета на безналоговые и беспошлинные продажи табачных изделий.