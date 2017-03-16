Минздрав предложил запретить свободную продажу табака к 2035 году

Минздрав России выступил с предложением к 2035 году изъять табак из свободной продажи. Об этом говорится в доработанной антитабачной концепции, с текстом которой ознакомился ТАСС.

Одна из целей концепции — добиться «признания табачной продукции товаром, свободная реализация которого запрещена». Также в ведомстве рассчитывают снизить распространенность потребления табака до 1 процента населения страны к указанному периоду.

Между тем, главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов в комментарии РИА Новости отрицает, что речь идет о запрете свободной продажи табака. «Там идет речь о том, по смыслу, что граждане, которые родятся в 2015 году, к 2030 году, будучи 15-летними, по сути, не будут иметь потребности в покупке сигарет», — пояснил Бойцов.

«Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу» предусматривает также запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах и возможное увеличение продолжительности рабочего дня курильщика, передает ТАСС.

В начале года стало известно об инициативе Минздрава ввести запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими 18 лет — то есть к 2033 году.

Позже, в марте, ведомству пришлось отказаться от этой идеи. Спорное положение осталось, но лишь в декларативной форме: «обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения (граждан, родившихся после 2015 года) на протяжении всей их жизни будет невозможен».

