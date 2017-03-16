Минздрав отказался от предложения запретить свободную продажу табака

Авторы антитабачной концепции министерства здравоохранения опровергли информацию о включении в документ предложения о запрете свободной продажи табака с 2035 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента общественного здоровья и коммуникаций ведомства Олега Салагая.

Он признал, что некоторые специалисты действительно хотели установить конкретную дату запрета свободной продажи табака (в частности, 2035 год). «Однако такое предложение на текущий момент не нашло широкой экспертной поддержки и по этой причине не включено министерством в актуальный текст проекта концепции», — пояснил Салагай.

При этом он подчеркнул, что формирование поколения, свободного от сигарет, — одна из основных задач антитабачной политики во всем мире.

Ранее ТАСС со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ сообщил о целевых ориентирах концепции. По его данным, среди них — «признание табачной продукции товаром, свободная реализация которого запрещена», а также снижение числа потребителей табака до 1 процента от населения страны.