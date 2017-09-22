Избивший медперсонал в больнице Великого Новгорода получил 5 лет колонии

Суд приговорил к пяти годам колонии общего режима Алексея Головина, избившего в ночь на 23 февраля медсестру, санитарку и охранника в больнице Великого Новгорода. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 22 сентября.

Мужчина признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью легкой и средней тяжести, совершенное из хулиганских побуждений, побоях, публичном оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

Ночью 23 февраля пьяного Головина доставили на скорой помощи в медучреждение из кафе, где он получил рваную рану лица. В приемном покое буйный пациент сначала поссорился с санитаркой, после того как женщина сказала ему, что если кто и виноват в случившемся, то только он сам, злоупотребивший спиртным. Головин вскочил на ноги и со словами «Я виноват?!» начал трясти женщину, подкрепляя свои претензии пощечинами. Из кабинета выбежала медсестра и попыталась спасти санитарку. Но мужчина ударил ее и вернулся к избиению первой жертвы, на этот раз уже кулаками. Потом он решил еще раз проучить медсестру, которая успела спрятаться в кабинете. Но Головин ворвался туда и стал преследовать женщину. Вмешательство охранника не увенчалось успехом, он тоже получил несколько ударов по лицу.

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В результате побоев медсестра получила сотрясение головного мозга, у санитарки оказались сломаны лицевые кости. Третий пострадавший — охранник — отделался ушибами.

25 февраля суд арестовал Головина. Сначала его обвинили в нанесении побоев, а в связи с оскорблениями полицейских уже в отделе внутренних дел ему добавили еще ряд статей.

