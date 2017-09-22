Новосибирские коммунисты поддержали КНДР запущенным в небо чучелом Трампа

Члены новосибирского отделения КПРФ провели митинг против агрессивной политики США и в поддержку КНДР в пятницу, 22 сентября. Об этом сообщается на сайте партии.

Участники шествия на площади Пименова несли в руках флаги Северной Кореи и портреты лидера страны Ким Чен Ына. Как сообщил ТАСС второй секретарь обкома КПРФ в Новосибирской области Ренат Сулейманов, коммунистов Новосибирска и КНДР давно связывают дружеские отношения.

«Ядерная война, которая может быть развязана, никому не принесет добра. Сегодня народ [Северной Кореи] подвергается беспрецедентному военному и политическому давлению, и мы должны сказать свое слово в защиту народа, который борется за свою независимость», — заявил он.

По оценке организаторов, в шествии приняли участие около 80 человек, в том числе мэр Новосибирска, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть. В конце мероприятия активисты запустили в небо картонную фигуру президента США Дональда Трампа на белых шарах.

19 сентября американский президент, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Вашингтону не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. Двумя днями ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли отмечала, что Штаты могут напасть на Северную Корею, если Пхеньян «продолжит свое безрассудное поведение».