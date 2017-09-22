Европе предсказали долгую зависимость от российского газа

Европа не сможет преодолеть зависимость от российского газа в ближайшие 20 лет. Об этом говорится в отчете Министерства энергетики США, сообщает телеканал RT в пятницу, 22 сентября.

В документе анализируется рынок энергоресурсов до 2040 года. «Среди европейских стран будет сохраняться значительная зависимость от поставок российского природного газа», — отмечается в отчете.

Минэнерго также считает, что строящиеся трубопроводы из России в Европу и Азию впоследствии смогут значительно увеличить объемы поставляемого топлива, а его добыча будет расти. «Ожидаемый в период с 2015-го по 2040-й рост объема добычи природного газа в России обусловлен в том числе и более активной разработкой месторождений на востоке страны и в Арктике», — поясняют эксперты.

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Кроме того, прогнозируется увеличение добыча нефти в России к 2040 году почти на 485 тысяч баррелей в сутки.

20 сентября министр природных ресурсов Сергей Донской заявил, что с 2034 года газ станет главным источником энергии в мире. Несмотря на развитие альтернативной энергетики, по словам главы Минприроды, доля ископаемого топлива сократится с 80 до 50 процентов лишь к 2050 году.

За неделю до этого генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа Мохаммад Хосейн Адели сообщил, что сжиженный газ, поставляемый в Европу из США, не сможет заменить европейским потребителям голубое топливо из России. «Я не понимаю скепсиса в Европейском союзе относительно "Северного потока-2"», — сказал он, добавив, что влияние США на европейский газовый рынок «весьма небольшое».