На Украине испугались перспективы снова покупать газ у России

Коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что существует вероятность того, что к 2030 году Киев вновь начнет закупать газ у России. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает «Новое Время».

«Мы видим очень негативные тенденции. Возвращаются какие-то схемы... Есть риск, что все вернется на круги своя, и к 2030 году Украина будет снова покупать российские газ и нефть», — заявил он.

Также Витренко считает, что отсутствие на Украине устойчивой системы развития приведет к возврату старой олигархической системы. «Возвращение к олигархической системе – это базовый, к сожалению, сценарий. Очень мало стран из этой модели вырывались», — подчеркнул он.

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Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее «Нафтогаз» признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, чем европейские поставщики. Российский газ обошелся бы Украине по 172-175 долларов за тысячу кубометров.

Основными поставщиками газа из Евросоюза на Украину являются Словакия, Венгрия и Польша. Поставки осуществляются по реверсным схемам, то есть по сути это то же самое топливо, что продается в восточноевропейские страны «Газпромом».