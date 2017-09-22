СМИ узнали о планах северокорейского дипломата посетить Москву

Руководитель отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху на следующей неделе прибудет в Москву на переговоры с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает южнокорейское агентство Ёнхап со ссылкой на осведомленный источник.

Подробности предстоящего визита неизвестны, но, вероятно, стороны обсудят пути выхода из сложившейся ситуации на Корейском полуострове в связи с ракетными и ядерными испытаниями Пхеньяна.

19 сентября Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится. «[Ким Чен Ын] ведет себя и свой режим к самоубийству», — заявил Трамп. Он настоятельно призывал государства — члены Организации Объединенных Наций вместе работать над изоляцией властей КНДР до тех пор, пока они не прекратят враждебное поведение.

3 сентября Северная Корея объявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.