МВД предложило обязать водителей носить светоотражающую одежду

Министерство внутренних дел России предложило внести изменения в Правила дорожного движения, которые обязывают водителя при вынужденной остановке или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в одежде с полосами световозвращающего материала. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в последнее время возросло количество наездов на водителей, вышедших из транспортных средств и находящихся на проезжей части или обочине. За 6 месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП, что почти на 5 процентов больше аналогичного показателя прошлого года.

«В большинстве случаев указанные категории участников дорожного движения находились на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов, что не позволяло водителям транспортных средств вовремя их заметить и предотвратить наезд», — поясняет МВД.

Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт использования которых подтверждает целесообразность внедрения этой практики и в России, отметили в ведомстве.