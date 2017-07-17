Россия
 

В России утверждены новые изменения в ПДД

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Правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения, сообщается на сайте кабинета министров. Соответствующее постановление было подписано 12 июля.

В частности, в связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта с целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки.

В целях защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных веществ введены новые дорожные знаки и термины.

Кроме того, уточнены определения применительно к ситуации, когда необходимо произвести разметку проезжей части при наличии трамвайных путей и островков безопасности.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения действие дорожного знака «Остановка запрещена» распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта.

Также изменениями в Правила разрешается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет, чего ранее не допускалось.

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