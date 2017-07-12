В России изменились правила перевозки детей в автомобиле

В России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, утвержденные соответствующим постановлением правительства от 3 июля.

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Начиная со среды, 12 июля, допускается перевозить пристегнутого ремнями безопасности ребенка в возрасте от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля. В предыдущей редакции Правил обязательным условием было использование детских кресел. При этом, если ребенок располагается на переднем сиденье, он должен находиться в автокресле в обязательном порядке. При этом в ГИБДД отмечают, что автокресло остается наиболее безопасным способом избежать тяжелых последствий при ДТП.

Кроме того, теперь запрещается оставлять детей младше семи лет в автомобиле без присмотра.

8 июня 2016 года в России вступили в силу поправки к правилам дорожного движения, предусматривающие новый вид правонарушения — «опасное вождение». К данному нарушению относятся, в частности, несоблюдение безопасной дистанции или бокового интервала, резкое торможение перед другим транспортным средством, подрезание при перестроении и препятствование обгону.

