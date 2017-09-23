Американский футбольный клуб подписал контракт с пятилетним вратарем

Клуб Главной лиги футбола (MLS) «Портленд Тимберс» подписал контракт с пятилетним вратарем Дерриком Теллесом. Видеозапись появилась на YouTube-канале AP Sports Outtakes.

Мальчик был внесен в заявку на матч чемпионата с «Орландо Сити». Он примет участие в предматчевой разминке и вместе с игроками исполнит гимн США. Подписание контракта стало возможно благодаря программе благотворительной организации Make-A-Wish («Загадай желание»), которая помогает смертельно больным детям. Деррик трижды перенес операцию из-за опухоли головного мозга.

«Мы считаем, что он один из самых ярких молодых голкиперов, которые приходили в наш клуб. Полагаю, мы сможем поставить его в состав на игру в воскресенье. Я сказал Теллесу, что хочу увидеть, как он делает 20 сейвов», — шутливо добавил главный тренер «Портленда» Калеб Портер.

