«Эвертон» проведет матч в честь умершего от рака шестилетнего болельщика

Ливерпульский «Эвертон» проведет благотворительный матч в честь умершего от рака шестилетнего болельщика Брэдли Лоури. Об этом сообщается на сайте клуба.

Встреча состоится 3 сентября на домашнем стадионе команды «Гудисон парк». Формат игры не разглашается. При этом стоимость входного билета составит десять фунтов для взрослых и пять — для детей.

Брэдли Лоури умер 7 июля. Он болел за клуб Английской премьер-лиги «Сандерленд». На похороны мальчика пришли тысячи фанатов команды, а также футболисты и члены тренерского штаба.

В возрасте одного года у Лоури была диагностирована нейробластома — злокачественная опухоль симпатической нервной системы. «Эвертон» пожертвовал на лечение мальчика 200 тысяч фунтов.