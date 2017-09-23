Следователи возбудили дело после гибели семи человек в ДТП под Калининградом

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего гибель семи человек в результате ДТП в Калининградской области. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

«По факту оказания услуг ненадлежащего качества, повлекшего по неосторожности смерть семи человек в результате ДТП, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")», — сказала Петренко.

Власти Калининградской области инициируют дополнительные проверки перевозчиков в связи с ДТП. «В понедельник будет проведено совещание, на котором будет приниматься решение об инициировании новых проверок перевозчиков и ужесточении контроля за их деятельностью», — сказали ТАСС в пресс-службе областного правительства, отметив, что контроль за работой перевозчиков осуществляется на постоянной основе.

Авария произошла вечером в пятницу на трассе Калининград —Черняховск вблизи поселка Солдатово Гвардейского района. В результате семь человек погибли, еще восемь человек пострадали. По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд на встречную одного из автомобилей.