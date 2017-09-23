«Мисс Турция-2017» лишилась титула из-за твита о менструации

Победительница конкурса красоты «Мисс Турция-2017» Ытыр Эсен лишилась титула из-за сообщения в Twitter о менструации. Соответствующее заявление оргкомитета размещено в Facebook конкурса.

В июле этого года Эсен разместила в Twitter сообщение, где откровенно указала, что у нее началась менструация, а ее «кровь прибавилась к крови героев», погибших во время неудавшейся попытки переворота 15 июля 2016 года.

Материалы по теме Эрдоган против джиннов Зачем турецким властям понадобилась масштабная охота на ведьм

«Оргкомитет конкурса 'Мисс Турция", стремящийся представить Турцию миру и внести вклад в ее имидж, не может принять такое сообщение», — говорится в заявлении оргкомитета.

В связи с дисквалификацией Эсен, «Мисс Турция-2017» стала Аслы Сюмен. На вторую строчку переместилась Пынар Тартан. Тройку лидеров замкнула Ясемин Чоклар.

15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях.