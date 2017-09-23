Идею ограничить право вето для членов СБ ООН поддержали 114 стран

Идею ограничить право вето для постоянных членов Совета безопасности ООН в данный момент поддерживают 114 стран. Об этом заявила глава МИД Лихтенштейна Аурелия Фрик. Ее слова передает РИА Новости.

«Ответ на эту инициативу был исключительным», — подчеркнула Фрик.

В Москве заявили, что не согласны с предложением. Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков подчеркнул, что «любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов Совета Безопасности, включая право вето» неприемлемы. По мнению дипломата, возможность вето является стимулом к поиску сбалансированных решений, и покушаться на него «было бы неверно с исторической и с политической точек зрения».