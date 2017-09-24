СК проверит историю с угрожавшими убийством ребенка коллекторами

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять на контроль проведение проверки о бесчинствах коллекторов в Петербурге. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 24 сентября.

Следователи центрального аппарата должны «тщательно изучить все материалы и сопутствующие обстоятельства и в ближайшее время доложить ему о ходе и результатах проверочных мероприятий», — отмечается в пресс-релизе.

Поводом для проверки стал материал Пятого канала о пенсионерке, взявшей в долг 15 тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций Петербурга. Женщина выплатила эту сумму, однако не смогла возместить 40 тысяч рублей, образовавшихся в виде пени.

Взыскатели, выбивая долг, завалили пенсионерку сообщениями «Умри» и «Готовь гроб». В конце концов они разослали родственникам должницы фотографии ее четырехлетней внучки на фоне гроба и похоронного венка. Снимок сопровождался подписью «Убита за долги».