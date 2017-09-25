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Руководивший «Укрзализницей» поляк счел успехом свое возвращение с Украины живым

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Войцех Балчун
Войцех Балчун

Бывший глава украинского железнодорожного оператора «Укрзализныця», гражданин Польши Войцех Балчун заявил, что считает своим наибольшим успехом за время руководства компанией то, что ему удалось вернуться живым с Украины. Такое мнение он высказал в интервью польским СМИ, сообщает в понедельник, 25 сентября, «Страна».

«С точки зрения опасений и рисков, которые я принял во внимание при поездке в Украину, могу сказать, что наибольший успех в том, что я выжил и вернулся», — приводит издание слова Балчуна. Бывший руководитель украинской компании утверждает, что во время работы в Киеве ходил в пуленепробиваемом жилете. «Никто не ожидал, что я выдержу это долго», — отмечает он.

Как передает «Страна», 18 сентября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Балчуна в том, что тот сбежал с Украины. «Будет ли отчет Балчуна о результатах работы? Вероятность при этом правительстве нулевая. Реально он бежал из страны», — заявил глава ведомства.

Балчун подал в оставку с поста глава «Укрзализныци» в начале августа. В том же месяце прокуратура Украины обвинила его в том, что он недобросовестно выполнял свои обязанности.

Кабинет министров Украины назначил Войцеха Балчуна на посту главы железнодорожного оператора в апреле 2016-го. Новый менеджер был известен тем, что являлся лидером и гитаристом рок-группы Chemia, а также ранее возглавлял наблюдательный совет Польских железных дорог, был главой правления грузовой железнодорожной компании PKP Cargo.

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