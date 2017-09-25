Туристы спасли попавшую в ловушку медведицу на Сахалине

На севере Сахалина туристы Михаил Галактионов и Евгений Феоктистов спасли медведицу, сообщает в понедельник, 25 сентября, astv.ru

«Мы отдыхали у устья реки Богатой в Смирныховском районе, когда услышали, как плачет медведица. Увидели открытый люк зарытой в землю автоцистерны для подвоза воды. Вокруг него кровь. Думали, что туда рыбу потрошеную кто-то скидывает. Но заглянули внутрь и увидели, что в глубине сидит в воде медведица. Скорее всего, она долго пыталась выбраться, но у нее не получалось», — рассказал порталу Галактионов.

Материалы по теме Круиз по стране медведей Камчатка приняла первые за 25 лет суда с туристами

По его словам, зверя пытались вызволить медвежата — люк был подкопан со всех сторон. Спасатели нашли длинную палку и опустили ее в цистерну, чтобы медведица смогла выбраться самостоятельно. Предварительно мужчины отбежали на безопасное от хищника расстояние, а при его появлении начали кричать, чтобы зверь не подбежал к людям.

Навстречу спасенной медведице вышли два медвежонка и вместе с матерью удалились в лес, добавил турист.