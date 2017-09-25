В сети нашли ужасающего «родственника» мема «дратути»

Пользователь развлекательного сайта Pikabu под ником CatYellow разглядел в разводах деревянной доски странное существо, фотографию которого опубликовал на портале.

«Здравствуйте», — озвучил мысли выдуманного существа CatYellow, намекнув на другой мем «дратути», тоже списанный с древесной доски.

Комментаторы записи сразу заметили сходство с известным мемом, отметив, что новое изображение заметно страшнее безобидного «дратути».

Изображение: pikabu

Кое-кто предположил, что из доски тщетно пытается выбраться некто Леха, а поэтому у персонажа такой просящий взгляд.

Некоторые вспомнили, как самостоятельно увидели существ в текстуре вагонки.

Фото: pikabu

В начале года в Японии обнаружили «родственника» «дратути», в которого так же, как и в России, приняли за собаку.