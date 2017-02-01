Японцы обнаружили свой вариант мема «дратути и дотвидания»

Пользователь Twitter опубликовал фото фанеры с очертаниями животного, которое в российском сегменте сети тут же признали «родственником» знаменитого мема «дратути и дотвидания».

Картинка сопровождается подписью на японском «Это же собака...». Некоторые пользователи предположили, что пес из фанеры — лабрадор.

Другие считают, что все дело в реинкарнации: собака якобы умерла сотни лет назад, а затем ее душа стала деревом, которое выросло и оставило на себе портрет животного.

В сети сразу нашлось еще несколько похожих на знаменитый мем картинок.

Оригинальная картинка «дратути» представляет собой углубление в деревянной стене, перегороженное фанерой, на которой пятна от сучков дерева расположены в форме морды неопределенного животного.

Опытные юзеры утверждают, что высказывание, приписанное фанере, было мемом «еще в 2005 году» во времена популярности глуповатого персонажа Модест из юмористической передачи «Городок».