Мем «очень плохая музыка» вышел на международный уровень

Бразильский футбольный клуб «Америка Минейро» возвестил в Twitter и Facebook о своей победе над «Интернасьоналом» известным мемом «очень плохая музыка».

На русскоязычный ролик наложены португальские субтитры. В этой версии ведущая пытается выяснить у молодого человека, почему «Америка Минейро» не лидер. «Дмитрий ошибается, думая, что сегодня пятница и что "Америка" не лидер. Сегодня суббота, и он лидер в серии B!» — прокомментировали ролик представители клуба.

В отличие от остальных твитов клуба, запись с нетрезвым молодым человеком из России набрала вирусную популярность. Танцор из «очень плохой музыки» насмешил поклонников клуба, но иностранная публика ожидаемо мем не узнала. Поздравления под постом перемежались с возгласами пользователей относительно выражения лица героя ролика.

Спустя несколько дней историю мема за границей рассказали на Pikabu, после чего в комментарии под записью клуба пришли российские пользователи. Один из них отметил, что благодаря мему о клубе «Америка Минейро» узнали в России.