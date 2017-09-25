Из-за разосланных коллекторами «похоронных» фото внучки должницы возбудили дело

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело из-за «похоронных» фотографий, которые коллекторы присылали должнице. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает региональный главк МВД.

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«В полицию Приморского района с устным сообщением обратилась петербурженка и сообщила, что в течение недели ей приходят СМС, в которых неизвестные ей и ее родственникам угрожают убийством. В этих сообщениях злоумышленники требовали заплатить пени на несколько десятков тысяч рублей за взятый ею кредит», — заявили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Материалы переданы в следственные органы региона. Полиция начала розыск лиц, причастных к преступлению.

23 сентября Пятый канал сделал сюжет о пенсионерке, взявшей в долг 15 тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций Петербурга. Женщина выплатила эту сумму, однако не смогла возместить 40 тысяч рублей, образовавшихся в виде пени. Выбивая долг, коллекторы угрожали петербурженке, отправляя сообщения со словами «Умри» и «Готовь гроб». Затем они прислали должнице и ее родственникам фотографии четырехлетней внучки на фоне гроба и похоронного венка. Снимок сопровождался подписью «Убита за долги».

