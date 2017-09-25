Уральского «доктора зло» отказались уволить из-за слов о пациентах-нелюдях

В березовской городской больнице в Свердловской области объяснили ситуацию с сотрудником Валерием Мотиным, который в соцсетях оскорблял пациентов. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает Ura.ru.

По словам заведующей реанимационным отделением Марины Булгаковой, все посты Мотин делал еще во время учебы, когда подрабатывал в больнице медбратом.

«В августе он закончил учиться. Теперь работает в моем отделении. Те его высказывания были выплесками эмоций. Работа в приемном отделении действительно очень тяжелая. Но я его не оправдываю. Думаю, что та негативная реакция, которую он получил на свои посты, будет ему хорошим уроком так больше не делать», — отметила Булгакова.

По ее словам, увольнять Мотина «никто не собирается». «Это может сломать ему жизнь. Лучше мы как старшие коллеги поможем ему стать хорошим специалистом и не допускать подобного поведения», — добавила завотделением.

Со своей стороны 27-летний молодой человек подтвердил Ura.ru, что позволил себе грубые высказывания. «Ты вроде пытаешься помочь человеку, а в ответ очень часто слышишь кучу оскорблений, причем необоснованных. Конечно, я жалею, что так поступал. Больше такого не повторится», — пообещал собеседник агентства.

В Instagram Мотин негативно высказывался в адрес пациентов. Например, по данным Ura.ru, он называл нарко- и алкозависимых нелюдями, которых не стоит лечить, а бездомных он охарактеризовал как кучу человеческой вони. Пользователи соцсетей окрестили его Доктором Зло и призвали руководство больницы уволить сотрудника, указывает агентство.

После травли в сети Мотин удалился из всех социальных сетей.