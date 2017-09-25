Из жизни
 

400 голых британцев прыгнули в Северное море для борьбы с психическими болезнями

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В британском заливе Дреридж состоялись благотворительные купания для моржей-нудистов. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает издание Metro.

Нудисты начали собираться на берегу Северного моря вечером в воскресенье. Всю ночь они жгли костры и наблюдали выступления музыкантов и огнеглотательниц. Когда взошло солнце, около 400 человек разделись догола и прыгнули в ледяную воду. Многие вбегали в море, взявшись за руки.

Моржи-нудисты купаются в заливе Дреридж каждый сентябрь с 2011 года. В течение первых пяти лет это мероприятие помогло собрать 12 тысяч фунтов стерлингов (932 тысячи рублей). Все деньги были пожертвованы благотворительной организации, которая помогает людям с психическими расстройствами.

В августе сообщалось, что хозяин ресторана на одном из пляжей Корсики (Франция) обстрелял из пневматической винтовки нудистов, которые часто отдыхают в этом месте. В результате женщина из Италии была ранена в ягодицу.

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