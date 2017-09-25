Пентагон пригрозил ответом на провокации Северной Кореи

Официальный представитель Министерства обороны США полковник Роберт Мэннинг заявил, что Пентагон предоставит президенту страны Дональду Трампу варианты борьбы с КНДР, если ее провокации продолжатся. Об этом сообщает Reuters.

Материалы по теме Малышка Кима: у Северной Кореи появилась новая ядерная бомба Она способна долететь до Америки и уничтожить часть России

По словам Мэннинга, его ведомство позаботится о том, чтобы у главы государства были средства воздействия на Пхеньян.

Ранее 25 сентября Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что президент США Дональд Трамп объявил войну Северной Корее. «Поскольку Соединенные Штаты объявили войну нашей стране, мы будем иметь полное право принимать контрмеры, в том числе право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны», — предупредил глава внешнеполитического ведомства республики.

Ранее, 23 сентября, Ли Ён Хо, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что для Северной Кореи обладание ядерным оружием является средством самозащиты. «У нас нет абсолютно никакого намерения использовать или угрожать использованием ядерного оружия в отношении стран, которые не присоединились к военным действиям США против КНДР», — заверил он.

В тот же день бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, сопровождаемые истребителями, совершили полет в международном воздушном пространстве над водами к востоку от Северной Кореи. В Пентагоне отметили, что таким образом была совершена «демонстрация военных возможностей, доступных президенту Дональду Трампу».