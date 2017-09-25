У справлявшего нужду около Белого дома мужчины обнаружили набитую оружием машину

Полиция задержала мужчину, справлявшего нужду около Белого дома, в районе 17-й улицы и Пенсильвании-авеню в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CNN.

Подозреваемый рассказал стражам порядка, что собирался пройти в Белый дом для того, чтобы переговорить с главой Агентства национальной безопасности Майклом Роджерсом и министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

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По словам мужчины, к ним он хотел обратиться за советом «по поводу зарплатных чеков и того, как достать из головы чип».

Во время допроса мужчина рассказал, что у него есть оружие. Впоследствии в автомобиле, на котором он приехал, были обнаружены девять единиц стрелкового оружия и три ножа.

Мужчину направили на прохождение обследования психического здоровья, позже ему предъявили обвинение в нарушении правил хранения оружия.

16 мая сотрудники Секретной службы США задержали человека, который вечером во вторник, 16 мая, пытался проникнуть в Белый дом.